Viatge per la història nupcial
Camarasa recorre els últims 83 anys de la moda amb una exposició amb 30 vestits de núvia datats entre el 1942 i el 2024, cedits per veïnes i famílies de la localitat. L’organitza l’Associació Germanor, que compta amb 179 socis, i coincidirà amb la Festa de la Gent Gran
Camarasa obrirà una finestra singular al temps. Al Casal de l’Associació Germanor, trenta vestits de núvia, silenciosos guardians d’històries íntimes, de dies irrepetibles i mans tremoloses, compondran una exposició que permet viatjar per més de vuitanta anys de vida, memòria i costums del municipi.
La mostra, creada amb la complicitat de les veïnes i famílies que han cedit els seus vestits, es presenta com un petit tresor col·lectiu. Durant les dos últimes setmanes, membres de l’entitat han treballat amb tot el detall en el muntatge, desplegant encaixos, allisant gases, cuidant puntades que parlen d’altres èpoques, malgrat que algunes estan encara molt presents en la història d’aquests protagonistes. El president, Carles Palomes, va explicar que “els veïns han col·laborat molt amablement des del primer moment en què vam fer la crida”. “Teníem ganes d’organitzar un acte especial per a la Festa de la Gent Gran, i aquesta exposició ens permet celebrar la seua trajectòria d’una forma propera i entranyable.” Entre els trenta vestits, destaca el caràcter gairebé llegendari de dos peces negres, una del 1942 i una altra del 1954. Davant de l’imaginari del blanc immaculat, aquestes sòbries peces parlen d’un país marcat per la postguerra, de dols que es prolongaven, de butxaques buides i cerimònies que s’adaptaven a la duresa del temps. Són peces que no només mostren moda, sinó que expliquen un capítol silenciós de la història social.
El recorregut avança cap als anys cinquanta, on les cintures estretes i les faldilles amb vol evoquen l’eco llunyà de Hollywood i l’elegància estructurada del New Look. Els setanta arriben amb aires de llibertat: mànigues àmplies, teles vaporoses i una delicadesa gairebé campestre. Els vuitanta irrompen amb força, embolicant les núvies en volums generosos i mànigues exuberants; i els noranta semblen xiuxiuejar una estètica més serena, gairebé minimalista, en tons ivori.
A partir de l’any 2000, les propostes es diversifiquen: esquena oberta, encaixos artesanals, línies netes que busquen més la comoditat que l’artifici. El vestit més recent, del 2024, simbolitza aquesta evolució cap a la naturalitat elegant, on cada núvia teixeix el seu propi relat.
L’exposició obrirà diumenge de les dotze del migdia a les dos i de les cinc a les vuit, i dilluns a la tarda.
Amb aquesta iniciativa, l’Associació Germanor, que reuneix 179 socis de totes les edats, renova la seua vocació de mantenir viva la col·laboració entre veïns, celebrant els qui han teixit, amb les seues vides, la història de Camarasa.