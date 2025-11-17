Esterilitzen i donen en adopció gats de carrer
Per evitar que la població d’aquests animals augmenti
L’ajuntament d’Ossó de Sió ha portat a terme una actuació de control i gestió de la colònia felina d’aquest nucli de població mitjançant el mètode CER (captura, esterilització i retorn), en col·laboració amb la Fundació Silvestre. Ho va fer després de rebre la proposta d’una parella que té una segona residència al municipi. La intervenció ha permès esterilitzar un total de vint-i-quatre gats adults i donar en adopció tres cries, amb l’objectiu de mantenir la població felina en equilibri i garantir-ne el benestar. L’alcalde, Antoni Gilabert, va destacar la importància de controlar aquestes colònies per evitar problemes de salut pública i preservar una bona convivència com dicta la llei. Aquesta intervenció ha costat uns 3.000 euros, i el consistori preveu sol·licitar una ajuda a la Generalitat per sufragar-ne el cost.
Controlar les colònies de gats s’ha convertit en un repte creixent per als ajuntaments i la ciutadania. L’esterilització i l’alimentació adequades ajuden a prevenir malalties i reduir conflictes veïnals.
D’aquesta manera, l’ajuntament preveu fer el mateix amb colònies dels altres pobles del municipi.