El Parador de Vielha ja té data de reobertura després de set mesos de reformes
El d'Arties rebrà una inversió de 13 milions d'euros per una millora integral de l'edifici
La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Parador de Vielha obrirà les portes el 27 de novembre després de set mesos de reforma per modernitzar les instal·lacions i l'eficiència energètica de l'edifici. En aquesta obra s'han invertit més de 3 milions d'euros i quan tanqui la temporada se n'invertiran uns 800.000 més. Pel que fa al Parador d'Arties, també a la Val d'Aran, es tancarà a l’octubre per emprendre una obra de reforma integral que suposarà una inversió d’uns 13 milions d’euros.
Els dos Paradors aranesos, el de Vielha i el d'Arties, s’incorporen a la xarxa de Punts Violeta, reafirmant el compromís de la companyia amb la igualtat i la creació d’entorns segurs.
Amb la reobertura de Vielha, i la tornada a l’activitat del Parador de Cardona al maig, Catalunya torna a comptar amb els seus vuit Paradors oberts al públic, si bé a l’octubre de l’any vinent es tancarà el Parador d’Arties per obres de reforma integral.
Raquel Sánchez s’ha mostrat "orgullosa" de veure que la renovació "s’ha dut a terme sense perdre l’essència que el defineix; un entorn natural únic, envoltat de muntanyes en ple cor del Pirineu català" i ha destacat que les obres realitzades "reforcen el compromís amb la qualitat, el confort dels clients i la sostenibilitat".
Per la seva banda, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que "el Parador de Vielha i el d’Arties són espais que projecten la identitat i el patrimoni de la Val d’Aran i que generen oportunitats econòmiques i de cohesió territorial".
Reforma de les cobertes i instal·lació de plaques solars
Les actuacions més destacades han estat la reforma de les cobertes i la instal·lació de panells fotovoltaics. Aquesta intervenció permetrà optimitzar el consum elèctric del Parador, que es reduirà un 23 %; rebaixar el seu impacte ambiental, reduint previsiblement en 145 tones de CO₂ la seva petjada de carboni, l’equivalent a uns 7.000 arbres; i contribuir a l’estalvi econòmic, disminuint en 47.000 euros anuals la factura energètica de l’establiment.
Ocupació als Paradors catalans
Els vuit Paradors catalans han assolit en els nou primers mesos de 2025 un índex d’ocupació del 77%, que representa 6 punts més respecte al mateix període de l’any 2024. Entre gener i setembre el nombre de clients allotjats supera els 84.000, essent majoritàriament clients nacionals, i els coberts venuts en aquests nou primers mesos superen els 104.000.