Expropiació per a la seu de la Generalitat
L’ajuntament pagarà 105.207 euros als hereus de la finca. L’immoble toca amb l’edifici dels antics jutjats
L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha expropiat la finca situada als números 5 i 7 del carrer Escorxador, que toca amb l’edifici dels antics jutjats de la plaça Pati Palau de la capital, per instal·lar-hi futures dependències de serveis territorials de la Generalitat al Pirineu.
La junta de govern local celebrada ahir va reconèixer l’obligació d’abonar 105.207 euros als hereus de l’immoble. Aquesta és l’última fase del procediment que va iniciar el consistori fa ara més d’un any. L’immoble, que fins ara està qualificat com a residencial, passarà a tenir la qualificació d’equipament públic.
Així, els antics jutjats, amb una superfície construïda de 1.273 metres quadrats entre la planta baixa i dos plantes superiors, acolliran la seu de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica al Pirineu, amb l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa). També s’instal·laran les oficines pirinenques d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Interior i Seguretat Pública i el Comisionat per a les Relacions Interpirinenques (adscrit al Departament de la Unió Europea i Acció Exterior).
La previsió és que aquestes dependències reuneixin fins a 60 treballadors. Els antics jutjats estan en desús des del 2007, quan les dependències judicials es van traslladar a l’actual ubicació, a la plaça Jacint Verdaguer. La finca expropiada del carrer Escorxador té 700 metres quadrats de superfície construïda, entre la planta baixa i tres superiors. Servirà per a futures ampliacions dels serveis territorials de la Generalitat.
El conveni que fixa les dos cessions es va firmar el mes d’octubre passat, en el marc de la visita del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant la celebració de la Fira de Sant Ermengol.
Accepten dos subvencions
D’altra banda, la junta de govern local va aprovar també acceptar dos subvencions. La primera, de 20.000 euros, està concedida per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i és per al funcionament del Conservatori de Música dels Pirineus durant aquest any.
La segona, de 8.000 euros, la concedeix l’Idapa per a la celebració del novè Festival del Joc del Pirineu. També es va acordar obrir la convocatòria d’ajuts per al projecte Apropem famílies.