Nadal amb 88 activitats, algunes ja sense places

‘El Món Màgic de les Muntanyes’ obre el dia 6 amb l’encesa de llums. Tancada la inscripció per a la recerca del tió amb 120 participants

L’ajuntament va presentar públicament ahir el programa. - C.SANS

Cynthia Sans

L’ajuntament de la Seu d’Urgell consolida la seua aposta de Nadal amb el programa d’El Món Màgic de les Muntanyes, una iniciativa que ja té identitat pròpia i que creix any rere any en nombre d’actes i participació. Mostra d’això és que algunes de les 88 activitats d’aquesta edició, com la d’anar a buscar el tió al bosc (29 de novembre) i que havia obert inscripcions a través de les xarxes socials, tenia ahir esgotades les 120 places disponibles. L’organització ha previst sis torns i la principal novetat serà el canvi d’ubicació. Fins ara se celebrava al Pla de les Forques i aquest any serà al Parc del Valira, perquè sigui accessible a totes les famílies. Com a novetat, els participants comptaran amb l’ajuda de la figura de la Toneta, que acompanyarà els minairons i els escrofus.

Programació

El consistori va presentar ahir la programació, amb activitats per a tots els públics. La tinenta d’alcalde de Festes, Infància i Joventut, Christina Moreno, va destacar que el tret de sortida el donarà l’encesa de llums de Nadal, dissabte dia 6 de desembre.

El programa per a aquest dia començarà amb tallers de maquillatge a les 16.00 hores, batucada i la cercavila a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell i Alea Teatre. Destaquen novetats com un espectacle de dansa vertical amb sis ballarins a la plaça dels Oms i un altre de Caio Ferraz, amb un violí il·luminat i música electrònica en directe.

Una altra de les novetats serà la celebració del Seu Vintage Rock (27 de desembre), una nit de concerts amb grups locals a la sala de festes Guiu.

L’aposta pels joves queda reforçada amb activitats per a majors de 12 anys. Val a destacar-ne una de futbol en bombolla (27 de desembre a la plaça Joan Sansa), la Barraca de Nadal, amb tallers i unflables (28 de desembre a l’Escorxador) i un taller de cuina (29 desembre a l’Escorxador).

Repeteix per segon any el Pessebre Vivent al centre històric. Serà els dies 20, 21, 27 i 28 de desembre. També se celebrarà el tradicional Tió de la Freita (24 de desembre) al Parc del Cadí. El Parc de Nadal, del 27 al 29, es trasllada a la pista polivalent. El programa acaba amb l’arribada dels Reis Mags fent ràfting al Parc del Segre.

