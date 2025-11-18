Nadal amb 88 activitats, algunes ja sense places
‘El Món Màgic de les Muntanyes’ obre el dia 6 amb l’encesa de llums. Tancada la inscripció per a la recerca del tió amb 120 participants
L’ajuntament de la Seu d’Urgell consolida la seua aposta de Nadal amb el programa d’El Món Màgic de les Muntanyes, una iniciativa que ja té identitat pròpia i que creix any rere any en nombre d’actes i participació. Mostra d’això és que algunes de les 88 activitats d’aquesta edició, com la d’anar a buscar el tió al bosc (29 de novembre) i que havia obert inscripcions a través de les xarxes socials, tenia ahir esgotades les 120 places disponibles. L’organització ha previst sis torns i la principal novetat serà el canvi d’ubicació. Fins ara se celebrava al Pla de les Forques i aquest any serà al Parc del Valira, perquè sigui accessible a totes les famílies. Com a novetat, els participants comptaran amb l’ajuda de la figura de la Toneta, que acompanyarà els minairons i els escrofus.
Programació
El consistori va presentar ahir la programació, amb activitats per a tots els públics. La tinenta d’alcalde de Festes, Infància i Joventut, Christina Moreno, va destacar que el tret de sortida el donarà l’encesa de llums de Nadal, dissabte dia 6 de desembre.
El programa per a aquest dia començarà amb tallers de maquillatge a les 16.00 hores, batucada i la cercavila a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell i Alea Teatre. Destaquen novetats com un espectacle de dansa vertical amb sis ballarins a la plaça dels Oms i un altre de Caio Ferraz, amb un violí il·luminat i música electrònica en directe.
Una altra de les novetats serà la celebració del Seu Vintage Rock (27 de desembre), una nit de concerts amb grups locals a la sala de festes Guiu.
L’aposta pels joves queda reforçada amb activitats per a majors de 12 anys. Val a destacar-ne una de futbol en bombolla (27 de desembre a la plaça Joan Sansa), la Barraca de Nadal, amb tallers i unflables (28 de desembre a l’Escorxador) i un taller de cuina (29 desembre a l’Escorxador).
Repeteix per segon any el Pessebre Vivent al centre històric. Serà els dies 20, 21, 27 i 28 de desembre. També se celebrarà el tradicional Tió de la Freita (24 de desembre) al Parc del Cadí. El Parc de Nadal, del 27 al 29, es trasllada a la pista polivalent. El programa acaba amb l’arribada dels Reis Mags fent ràfting al Parc del Segre.