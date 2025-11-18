Treuen a concurs les obres per assegurar l’estructura de l’edifici de les Monges
L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret a concurs les obres per assegurar l’estructura de l’edifici cultural de les Monges d’aquesta localitat. Aquesta actuació té un pressupost de licitació de 303.188 euros (amb impostos) i té per objectiu reforçar l’ala dreta de l’immoble, situada als pisos sobre la sala d’exposicions La Cuina i que, “parlant des del punt de vista estructural, està en ruïnes”, segons va explicar en aquest sentit l’alcalde, Joan Barrera.
El consistori va abordar l’any 2012 la redacció d’un projecte per actuar sobre la totalitat de l’edifici i dotar-lo així de capacitat estructural suficient perquè pogués allotjar usos propis d’un centre cultural. Tanmateix, les obres no es van portar a terme. El consistori pretén ara iniciar una primera fase i rehabilitar l’estructura de la primera planta.
Així, el projecte contempla la construcció d’una escala exterior fins a aquest nivell, que serveixi d’accés i evacuació sobre la part en la qual s’actua, amb una superfície de 450 metres quadrats.
Segons detalla el projecte, la sala d’exposicions de La Cuina quedarà igual que ara encara que, mentre durin les obres, l’equipament quedarà tancat al públic. L’edifici de les Monges té cinc plantes.