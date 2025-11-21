Els 'Oscars' dels formatges: Una formatgeria de Lleida aconsegueix or i plata
Cal Quitèria d'Almacelles ha triomfat als World Cheese Awards
La reconeguda formatgeria d’Almacelles Cal Quitèria ha aconseguit una medalla d’or per al seu formatge curat de cabra en la 37a edició dels World Cheese Awards, mentre que els formatges de llet crua de cabra i Garrotxa de cabra van aconseguir dos medalles de plata.
Els World Cheese Awards són la competició internacional més important de formatge i es consideren popularment els Oscars d’aquest producte.