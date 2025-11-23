SUCCESSOS
Cinc detinguts per robar 340 quilos de nous d’una finca del Baix Cinca
La Guàrdia Civil de Bellver de Cinca, en col·laboració amb un guàrdia rural d’una finca agrícola, van arrestar cinc persones com a presumptes autores d’un delicte de furt de nous en una finca de la comarca del Baix Cinca. Els fets van tenir lloc el passat 16 de novembre, quan es va rebre un avís a través del 062 de la Guàrdia Civil d’Osca d’un guàrdia rural que havia sorprès cinc persones furtant nous i que havien fugit en un vehicle en el qual havien carregat diversos sacs plens d’aquesta fruita seca. Immediatament es va activar un dispositiu de recerca i localització del vehicle i van poder interceptar-lo a les proximitats de Saidí. A l’interior transportaven 17 sacs de nous, la procedència dels quals no van poder acreditar.
La patrulla va procedir a l’arrest de tres homes i dos dones d’entre 20 i 41 anys, veïns del Baix Cinca. Els 17 sacs de nous, el pes aproximat dels quals és d’uns 340 quilos i amb un valor de mercat d’uns 2.380 euros, van ser entregats al propietari. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs.