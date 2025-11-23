PROJECTES
El Govern preveu invertir deu milions d’euros en la millora de la C-28 a Sorpe
La Generalitat ha anunciat una inversió de deu milions d’euros per millorar el tram de la carretera C-28 a Sorpe. El departament de Territori va confirmar aquesta setmana, en el marc de la reunió sobre les actuacions hivernals i les previsions per al port de la Bonaigua i la C-28, que l’estudi informatiu per a aquestes obres s’obrirà a informació pública abans que finalitzi l’any.
La redacció del projecte constructiu es portarà a terme durant el 2026, amb un pressupost que se situa entorn dels 10 milions d’euros, una xifra inferior als 18 milions inicialment previstos. Aquest tram, d’1,5 quilòmetres, ha estat objecte de nombroses reclamacions pel seu estat de conservació i seguretat.
Actualment, la calçada és única, sense marges ni delimitació de carrils, la qual cosa genera riscos especialment a l’hivern i en èpoques d’alta afluència turística. Així, el projecte de millora de la C-28 a Sorpe porta pendent des del 2010 i va ser reprès després d’una resolució del Parlament el 2023, que va instar el Govern a avançar en la renovació.
L’actuació contempla la millora de la seguretat viària, l’ampliació de la calçada i la incorporació d’elements de protecció per a vianants i vehicles.