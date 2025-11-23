INICIATIVES
Impulsen un pla per dinamitzar el comerç de Balaguer i la Seu d'Urgell
Balaguer i la Seu d’Urgell formen part del nou projecte pilot impulsat pel Govern per revitalitzar el comerç local als nuclis antics. En total, dotze de capitals de comarca participaran en aquesta primera fase, que busca reactivar l’activitat econòmica i reforçar la identitat comercial.
Aquest any, la Generalitat destinarà 800.000 euros per elaborar instruments de planificació comercial i urbanística, així com diagnòstics que permetin dissenyar estratègies d’impuls per als comerços de proximitat.
El projecte s’integra al Pla de Barris 2025-2029. Cada ciutat rebrà entre 40.000 i 80.000 euros per elaborar l’eina que millor s’ajusti a la seua realitat. Es crearà un espai de cooperació per dissenyar accions conjuntes de dinamització comercial entre l’administració i el sector.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va defensar la necessitat d’equilibrar tradició i innovació davant de l’auge del comerç electrònic, que va definir com una “amenaça” per al comerç de proximitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va destacar que la planificació urbanística i les polítiques d’habitatge són claus per a l’activació econòmica dels barris.