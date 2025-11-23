Rescaten dos joves atrapats al refugi del Cinquantenari després d’una intensa nevada a Alins
Els Bombers han rescatat avui dos joves d’uns 28 anys, un home i una dona, del refugi del Cinquantenari d'Alins, al Pallars Sobirà. A les 19.55 hores de dissabte van rebre una trucada via satèl·lit, ja que no hi havia cobertura, de dues persones perdudes que no aconseguien trobar el refugi i amb qui no podien contactar. A la zona, per sobre dels 2.400 metres d’altitud, hi havia una gran acumulació de neu i en aquell moment nevava amb intensitat. Els bombers van iniciar l’operació de recerca, en la qual van participar efectius del Grae (grup d’actuacions especials) i bombers de La Pobla i de Ribera de Cardós. Han estat localitzats a les 4.25 hores de la matinada, ja al refugi, i han comprovat que una de les persones patia un principi de congelació a un peu. Han decidir fer nit allà i a les 9.00 s'ha efectuat un primer intent d’evacuar-los amb un helicòpter, però el fort vent ha impedit fer l’aproximació per al rescat. Finalment, sí que s'ha pogut culminar en un segon intent a les 10.30. L’helicòpter els ha evacuat fins a Àreu, des d’on els rescatats s'han dirigit amb el seu propi vehicle a un centre sanitari de Sort per a un reconeixement mèdic.