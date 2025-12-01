El Torró d’Agramunt centra la Regió Mundial de la Gastronomia
En el marc de la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i la campanya 12 mesos, 12 paisatges gastronòmics, els ajuntaments d’Agramunt i Vilagrassa juntament amb el Consell Regulador de l’IGP Torró d’Agramunt han unit esforços per promocionar durant aquest mes de desembre el Torró d’Agramunt amb segell de qualitat, un dels protagonistes d’aquest mes.
La primera acció tindrà lloc avui a l’hostal del Carme de Vilagrassa on es presentarà la campanya i els assistents podran degustar un menú amb sis plats elaborats per xefs del territori que inclouen Torró d’Agramunt així com productes del territori amb DOP. Els actes seguiran el dia 8 a Agramunt coincidint amb el seu Mercat de Nadal. Hi haurà un showcooking de pasta de Torró d’Agramunt a càrrec de Sergi Aritzeta i Zoe Valero. El dia 14 també a la capital del Sió tindrà lloc un vermut amb Torró d’Agramunt i altres productes locals al carrer Sió. El dia 21 Vilagrassa acollirà un maridatge amb Good Bio Foods i Torró d’Agramunt i el dia 23, un taller de decoració de galetes de Torró d’Agramunt.
Finalment, en el marc de l’Actinadal Jove, Agramunt organitzarà a finals de mes un taller d’elaboració de Torró d’Agramunt.