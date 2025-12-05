La cinquena Fira del Playmobil i Lego rep 850 visitants el cap de setmana
La cinquena Fira Playmobil i Lego de Guissona, celebrada el cap de setmana, va rebre 850 visitants. Al pavelló 11 de Setembre, el públic va poder disfrutar de milers de figures Playmobil i peces Lego, així com diversos diorames temàtics, destacant l’espectacular muntatge central que recreava l’imperi romà en homenatge a l’antiga ciutat de Iesso, un dels punts més fotografiats i admirats.
Altres atractius van incloure un diorama Playmobil de l’espai amb peces originals antigues, un muntatge dedicat a l’univers Disney i creacions Lego com flors de gran format. La programació es va complementar amb tallers de muntar Playmobil i Lego que van tenir una gran acollida familiar (a la imatge), a més de la Fira de la Ròbotica a La Llavor.
En el concurs de diorames infantils, amb 10 participants, el jurat de Somos Click va premiar Hector Vila d’Ivars d’Urgell (categoria 6-10 anys), per El bosc amagat, i Lluc Chamorro Rosell de Sant Ramon (11-15 anys) per Western, valorant creativitat, narrativa visual i detall.
El concurs fotogràfic Click Rural a Instagram el va guanyar Mònica Planes, destacada pel jurat per la seua composició, qualitat, ús del color i visibilització de dones rurals en tasques ramaderes.