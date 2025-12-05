Desarticulada a Térmens, Benavarri i Binèfar una banda especialitzada en robar en botigues de bicicletes i motocicletes
El material sostret, que era enviat a Romania, té un valor de 420.000 euros
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal especialitzada en el robatori en botigues de bicicletes d’alta gamma i motocicletes, amb el van arribar a sostreure material per valor de 420.000 euros que transportaven a Romania. En un comunicat conjunt, els cossos han explicat que són tres ciutadans d’origen romanès els detinguts en aquesta operació anomenada Ciclos-Volta. A un d’ells li constava a més una Ordre Europea de Detenció i Entrega per part de les autoritats judicials austríaques.
Així mateix, se’ls acusa de ser els autors materials de vuit robatoris comesos entre juny i agost d’aquest any en les poblacions Peníscola i Almassora de Castelló, Alzira i Paiporta de Valencia, Utebo (Saragossa) i Osca.
Els detinguts, imputats per delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb força i falsificació de document públic, van ser arrestats a Térmens (Lleida) i a dos localitats d’Osca –Benavarri i Binéfar-. En aquestes operacions, els agents van intervenir la furgoneta amb la que transportaven en material robat, "un vehicle d’alta gamma" i diversos telèfons mòbils.
El 'modus opernadi'
El grup atracava botigues de bicicletes i motocicletes, prèviament vigilades, en "amb prou feines tres minuts". De matinada, trencaven els aparadors amb maces, entraven als locals i ficaven les bicicletes de més valor econòmic a les furgonetes. Amb el vehicle carregat, fugien a una altra ciutat i "immediatament després dels robatoris" el material sostret s’enviava a Romania per via terrestre. Així mateix, la Policia ha agregat que els detinguts comptaven amb un cotxe d’alta gamma a "mode de llançadora" per si hi hagués presència policial a la zona del robatori.
Ambdós cossos expliquen que, arran dels robatoris comesos a Osca, Alzira (València) i Castelló, la Unitat de Delictes Econòmics i Violents de la Comissaria Provincial d’Osca juntament amb la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria d’Alzira-Algemesí ambdues de Policia Nacional i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil a Castelló van iniciar respectivament les seues investigacions.
Les investigacions paral·leles es van connectar "a través de les vies habituals de coordinació operativa", la qual cosa "va permetre anar avançant en l’esclariment dels fets". Una vegada sincronitzades les investigacions, van identificar "plenament" quatre autors d’un grup al qual atribueixen un total d’11 robatoris a l’Aragó i la Comunitat Valenciana.
Van localitzar la furgoneta amb la que robaven a Barbastre (Osca) i al seu propietari a Binéfar (Osca). Aquest va denunciar ser víctima d’un falsejament d’identitat, relatant que algú havia utilitzat la seua filiació, "suposadament amb documentació falsa per adquirir la furgoneta sense el seu consentiment". A continuació, el novembre passat, l’operació es va saldar amb la detenció dels autors dels robatoris, així com la de la dona d’un d’ells. Els cossos mantenen oberta l’operació i "no descarten noves detencions".