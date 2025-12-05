‘Les Tresines’ recuperen la Fira de la Puríssima
Tres veïnes impulsen el popular certamen, que es va deixar de celebrar a mitjans del segle XX. Una vintena de parades i decoració molt rústica
Sanaüja tornarà a viure aquest diumenge 7 de desembre, d’11 del matí a 2 del migdia, l’ambient de la Fira de la Purísima, una tradició que havia quedat en el record des de mitjans del segle XX. La recuperació ha estat possible gràcies a tres veïnes molt estimades que es fan anomenar Les Tresines: Josefina, Conxita i Tresa, d’una mitjana de 73 anys i que fa temps que treballen per un envelliment amb activitat i plenitud.
Aquesta fira no pretén ser una recreació exacta del passat, sinó una reinvenció entranyable i comunitària, inspirada en els mercats nadalencs europeus però amb essència local. El carrer Morer, amb molta construcció de pedra i ubicat al nucli històric, s’omplirà de decoracions rústiques fetes a mà, la majoria amb materials reutilitzats, que les mateixes organitzadores i una desena de veïnes han preparat durant les últimes setmanes amb moltes hores de dedicació.
Una vintena de parades
Hi haurà una vintena de parades, la majoria de veïns del poble que s’han volgut sumar a aquesta iniciativa, amb productes gastronòmics i artesania: garapinyades, centres de Nadal, arrugats d’El Rosal de Tàrrega –que va inventar el Lluís, natural de Sanaüja–, cervesa artesana, formatges, espelmes i fins i tot torrons de rovell torrat elaborats al moment. No faltarà un photocall en record del fotògraf que antigament acudia per immortalitzar el dia de fira.
Amb aquesta iniciativa, Les Tresines volen teixir comunitat i tornar la vida al centre històric del municipi. Ja havien deixat petjada fa uns anys recuperant les catifes de flors per Corpus, i ara tornen a demostrar que a Sanaüja l’esperit col·lectiu continua molt viu. A més, l’ajuntament també s’hi ha sumat cedint taules i col·laborant en l’organització.
Com recorden les protagonistes, l’antiga fira “era el dia d’estrenar abric i roba d’hivern, i els nens esperaven amb il·lusió els torronaires d’Agramunt. Després de la celebració de la missa, hi havia sessió de ball, i fins i tot se n’havien arribat a celebrar dos”.
Diumenge, gràcies a Les Tresines i a tots els veïns que s’han bolcat en la iniciativa, Sanaüja reviurà aquella calor compartida d’un poble que celebra la seua memòria i mira el futur amb ganes de compartir i fomentar la comunitat.