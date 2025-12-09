La fundació de Kilian Jornet recupera camins amb l’ajuda de voluntaris
Membres de l’equip de la Kilian Jornet Foundation han començat a recuperar i condicionar el Camí de l’Estany de l’Orri, a Lles de Cerdanya, en un projecte que busca restaurar i revaloritzar camins i hàbitats de fauna a la comarca de la Cerdanya. La iniciativa, amb un pressupost de 152.000 euros i una subvenció de la Generalitat de 137.000 euros, també té com a objectiu educar esportistes i excursionistes sobre la necessitat de respectar la naturalesa, tant en l’entorn geogràfic com en la fauna autòctona. La zona que estan recuperant és l’entorn natural en el qual Jornet va créixer amb la seua família quan aquesta regentava el refugi de Cap del Rec.
Entre els membres de l’equip hi ha Núria Burgada, activista mediambiental de la Cerdanya i mare de Kilian Jornet. El sender que recuperen ara també permet accedir a refugis propers com el del Cap de Rec i el de Pradell, amb una ruta circular de 6,7 quilòmetres. La dificultat és mitjana, amb trams de terreny irregular. L’entorn destaca per la seua biodiversitat, amb espècies d’alta muntanya com el gall fer.
La Fundació Kilian Jornet té sobre la taula molts camins pendents de restauració. Actualment, hi col·labora un equip de quinze persones voluntàries.