FIRES
Més de 2.500 persones omplen l’Espluga per comprar un dels olis més premiats
Plantegen ampliar el certamen oleotèxtil per èxit de públic i vendes. Reunió avui amb la Generalitat per estudiar la reconstrucció del trull després del seu enfonsament i mantenir la marca
Més de 2.500 persones van desbordar ahir l’Espluga Calba, una localitat de 324 habitants, per prendre part en la XI edició de la Fira Oleotèxtil, segons dades del consistori. Els cotxes van omplir els pàrquings i més de 500 persones van participar en el dinar popular a l’esplanada de la cooperativa, on hi va haver cues per comprar oli de la marca Spelunca, una de les millors d’Espanya i del món. Val a recordar que va ser declarat al juliol Millor Oli de Oliva Verge Extra en la categoria Afruitat Madur als Premis Aliments del ministeri d’Agricultura, i dies abans va obtenir la medalla d’or a l’Olive Japan International Extra Virgin Olive Oil Competition, un dels certàmens oleícoles de més prestigi del món. Comptar amb una marca d’aquesta categoria i l’èxit de públic han fet replantejar-se al consistori la durada del certamen, que ara només se celebra de les 9.00 a les 15.00 hores, i valoraran que duri un dia o dos.
Al llarg del matí es van vendre més de 6.000 litres d’aquesta marca a 43 euros la garrafa de 5 litres, però hi havia un descompte de 5 € per participar en el dinar. Els bons resultats també han convençut l’ajuntament de reconstruir el molí d’oli, que el 20 de novembre passat es va enfonsar parcialment. Això va obligar a seguir amb la campanya a la cooperativa d’Arbeca. “No podem perdre ni la Fira ni la marca”, va dir el regidor Lluís Amat, que va descartar la possibilitat de fusió amb una altra cooperativa. Precisament, avui hi haurà una reunió amb Agricultura per abordar la reconstrucció del molí.
Per la seua part, la cooperativa tèxtil SomPunt (abans John Fil) va vendre gairebé 500 jerseis de la marca Stjor, un 15% més que l’any passat, va indicar l’organització. A més de roba masculina amb dissenys del responsable del programa radiofònic La Competència, Òscar Dalmau, també es van posar a la venda jerseis per a dona amb diversos dissenys i colors. Les fires dedicades a l’oli van començar a finals d’octubre a la Granadella i acabaran a Vinaixa amb la Fira de l’Oli i la Pedra del 28 al 30 de març del 2026.