TRÀNSIT
Operació tornada amb llargues retencions a l’Alt Urgell i la Noguera
La C-14 va ser la via amb més circulació
L’Alt Urgell i la Noguera van ser les dos comarques lleidatanes que ahir van registrar retencions amb motiu de l’operació tornada del Pont de la Puríssima. Una de les carreteres més transitades va ser la C-14 amb retencions a Organyà–fins a vuit quilòmetres–, Ribera d’Urgellet, Oliana, Ponts i Oliola, segons va informar el Servei Català de Trànsit. També hi va haver retencions a l’N-145 a la sortida d’Andorra cap a la Seu d’Urgell i a l’N-260 a l’Alt Urgell i la Cerdanya. Una altra de les vies que va registrar un elevat volum de trànsit va ser l’A-2 cap a Barcelona encara que les retencions es van produir a les comarques de Barcelona en punts com Jorba, el Bruc o Collbató. Entre aquestes dos localitats hi va haver diversos sinistres.
Cap víctima mortal
Fins a les 20.00 hores d’ahir no s’havia registrat cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana durant tot el període festiu a Catalunya. Pel que fa a la mobilitat, fins a les 20.00 hores van tornar a l’àrea metropolitana de Barcelona un total del 195.468 vehicles, un 78,2% dels 250.000 previstos.
D’altra banda, entre diumenge a la nit i ahir a la tarda es van registrar diversos sinistres. Dos persones van resultar ferides a les 21.06 hores de diumenge en un atropellament a la plaça Vell Pla de Guissona. A les 8.00 h d’ahir el conductor d’un turisme va resultar ferit ahir a Ponts al bolcar el seu vehicle. L’afectat va sol·licitar l’alta voluntària. Posteriorment, hi va haver dos ciclistes ferits a Ivars d’Urgell i Rosselló. A les 11.58 hores un cotxe va bolcar a la C-13 a Camarasa. El conductor va resultar ferit en una cama. A la tarda, hi va haver una col·lisió sense ferits a la C-14 a Ponts.