TURISME
El Pirineu tanca el pont festiu amb 56.000 forfets venuts i un impacte de 15 milions
Confirma les previsions amb una ocupació mitjana del 80% i puntes de fins al 95%. El sector augura un Nadal “molt bo” després d’una de les millors arrancades de la campanya de neu
Ha estat una de les millors arrencades de la temporada d’esquí, amb al voltant de 150 quilòmetres esquiables i gruixos de fins a 60 i 75 centímetres de neu. Molt al contrari de l’any passat, quan les pistes van poder obrir només per a activitats recreatives per falta de neu, el pont de la Puríssima d’aquest 2025 es va tancar ahir després d’haver despatxat uns 56.000 forfets i amb un volum de negoci de prop de 15 milions d’euros.
Aquestes xifres porten el sector a pensar que la campanya de Nadal serà també de “molt bones”, en paraules d’Enric Serra, director de negoci de Ferrocarrils de la Generalitat. El vicepresident del patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va apuntar al bon temps i la qualitat de la neu com a aliats per a aquests resultats i va explicar que l’ocupació mitjana als establiments pel pont ha estat del 80%, amb puntes del 95% a peu de pistes. Les cases de turisme rural han estat ocupades en un 85%, va afegir.
Serrano va afirmar que els resultats del pont són “un impuls important per al conjunt del sector turístic i ens situen en una bona posició per consolidar els 1,4 milions de forfaites venuts durant el conjunt de la temporada, que és l’objectiu que ens hem marcat per aquesta campanya d’esquí”.Pel que fa al perfil dels visitants, va destacar l’afluència de turistes catalans, així com d’altres punts de l’Estat com Madrid o el País Basc. També va remarcar l’afluència de turistes francesos que, si bé no celebren aquest pont, van viatjar a Lleida atrets per l’oferta de neu. L’estació aranesa de Baqueira-Beret, que ha obert 80 pistes, 36 remuntadors i 120 quilòmetres esquiables, va sumar entre divendres i ahir 45.000 forfets. Només diumenge van ser 16.000 esquiadors.
Al seu torn, les pistes lleidatanes de Ferrocarrils (FGC) van sumar més de 10.000 visitants: 4.000 Boí Taüll (que va estrenar l’oferta hivernal de la tirolina), 4.000 més a Port Ainé i uns altres 2.500 a Espot esquí.
Oferta complementària
L’oferta de neu s’ha vist complementada amb la de restauració i també amb una creixent varietat de fires vinculades amb el Nadal en municipis allunyats de les pistes d’esquí com Àger. També les fires d’oli han atret a Lleida milers de persones durant el llarg cap de setmana (vegeu la pàgina 15).