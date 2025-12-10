SERVEIS
Àger exigeix evitar un gèlid Nadal pels talls de llum
La xarxa elèctrica és insuficient quan les cases del nucli antic s’omplen. Un grup electrogen va permetre salvar el pont
“Si no fem alguna cosa d’aquí a Nadal tornarà a passar”, explica Jordi Cortasa, regidor d’Àger, sobre l’enèsim tall del subministrament elèctric al centre històric, que va estar deu hores sense llum la nit de divendres a dissabte. “Això no és una cosa nova. Ja ens va passar durant la Setmana Santa, i havia passat abans”, anota. El consistori ha iniciat gestions per evitar nous talls.
Els talls del subministrament tenen l’origen en la incapacitat del seccionador que canalitza l’electricitat entre el transformador d’Endesa i la xarxa local que ara gestiona Electra, la distribuïdora del grup Atlas Energia, després d’haver passat aquestes dos companyies a gestionar els serveis que fins fa uns mesos portava Eléctrica del Montsec, les deficiències dels quals van portar la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) a expedientar-la. L’afluència de visitants el cap de setmana passat, en el qual coincidien el pont i la Fira Artesana, i la necessitat d’escalfar les cases van situar la potència de la demanda per sobre de la capacitat de la xarxa per a aquest sector del municipi, que es va quedar sense subministrament entre les deu de la nit i les vuit del matí. La població es duplica al nucli antic en les èpoques vacacionals i festives, cosa que dispara la demanda d’electricitat.
“Per a les festes nadalenques Atlas ha duplicat la potència necessària [a la xarxa local] i no tenen les instal·lacions internes preparades, fet que va provocar que la xarxa es desconnectés com a mesura de protecció i seguretat”, expliquen fonts d’Endesa, companyia que porta la llum fins al seccionador. “Hi ha dos solucions –afegeixen–: instal·lar un grup electrogen que els doni la potència necessària durant aquest període o demanar a e-Distribución l’ampliació de la potència al punt de frontera, sol·licitud que no s’ha portat a terme”.
Atlas Energia va habilitar un grup electrogen de dissabte al matí a dimarts al matí. Fonts de la companyia, que ha sol·licitat una reunió a Endesa per tractar el tema, van declinar fer comentaris.