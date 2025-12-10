La Causa Canalla, planter en escena
Primer certamen que busca assegurar el relleu generacional de les bandes locals, donant el seu primer gran escenari a 23 músics d’entre 12 i 18 anys. Serà a L’Amistat el dissabte dia 20
Mollerussa es prepara per estrenar el 20 de desembre la primera Causa Canalla, la versió juvenil de la Causa que transforma el teatre L’Amistat en un altaveu per a les noves promeses musicals de la comarca. Serà un concert amb públic dempeus, llums i so professional, pensat perquè molts visquin la seua primera experiència en un gran escenari. La iniciativa la impulsa El Rovell amb la coordinació d’Albert Gilabert, del Traster, i el suport de l’ajuntament. Per a aquesta primera edició s’han format quatre grups (roig, groc, verd i blau) amb un total de 23 joves d’entre 12 i 18 anys de Mollerussa, Linyola i altres pobles del Pla. Les bandes estan capitanejades per Sergi Argelich, Norbert Llorca, Robert Teixidó i Oriol Bosch juntament amb Gilabert com a coordinador.
Els grups es van començar a formar al setembre i des de finals d’aquell mateix mes assagen, sobretot en caps de setmana, a Cal Duch. Cada banda presentarà un repertori de 20 minuts amb versions de pop-rock català, estatal i internacional, algunes de les quals amb toc reggae escollides pels mateixos joves i els seus capitans. Més que clavar les cançons, es busca que aprenguin què significa construir un concert real i compartir escenari.
L’Amistat retirarà les butaques de la platea per convertir-la en pista amb servei de barra. Cada consumició donarà dret a un vot per escollir el grup favorit, mantenint el sistema de votació popular que ha fet característica la Causa adulta. Les entrades costen 10 euros i ja estan a la venda al web del teatre. El 25% d’aquesta recaptació i part de la de la barra es destinaran a una causa solidària que s’anunciarà durant el concert.
Més enllà del component benèfic, els organitzadors insisteixen en l’objectiu d’assegurar el relleu generacional de bandes locals. En un territori amb escoles de música, la Causa Canalla vol ser la rampa de llançament perquè aquest planter no es quedi a les aules. Quatre bandes, vint-i-tres joves i una tarda de desembre per comprovar que el futur musical de la comarca ja està afinant.