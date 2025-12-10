El crèdit de 2 milions arriba al ple després de tres mesos
El govern preveu aprovar-lo i començar amb obres urgents al carrer Lluís Millet o el camí del Palau. Demanaran un milió més per a Tresoreria
L’ajuntament de Mollerussa sotmetrà avui a debat i aprovació del ple (extraordinari) el crèdit de dos milions d’euros destinat a finançar actuacions a la via pública que preveia aprovar fa gairebé tres mesos. Els successius ajornaments van estar marcats pel procés de revisió portat a terme per Intervenció i les condicions fixades per la Generalitat per autoritzar l’esmentat crèdit. La solució final ha estat incloure en el ple la sol·licitud de dos nous préstecs que ascendeixen a 934.788 euros per saldar el romanent de tresoreria negatiu del 2024, xifrat en 1,5 milions. Una part d’aquest desfasament ja s’havia corregit en el ple anterior mitjançant una modificació de crèdit de 650.000 euros, finançada amb més ingressos sense comprometre el pressupost del 2025, com va explicar el regidor de l’Àrea Econòmica i Contractació, Alonso Soria. Amb aquests ajustaments es compleix finalment amb les esmentades exigències, que no estaven contemplades en els plens anteriors.
Pel que fa a les actuacions, el regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, va detallar la planificació: s’han definit set lots d’obres, entre els quals destaca el d’asfaltatge i millora de carrers per 1,2 milions d’euros. Aquest lot inclou intervencions a l’avinguda del Canal i el camí d’Arbeca, on s’ampliaran voreres, es revisarà el clavegueram i es reasfaltarà la calçada. També s’incorporarà la construcció d’un nou carril bici, finançat amb una subvenció de 150.000 euros. A més, s’actuarà al carrer del Carme, en un segon tram de l’avinguda d’Ermengol V, al carrer Ponent i a l’encreuament entre el passeig la Salle i el carrer Pompeu Fabra. Igualment, es milloraran els accessos a l’avinguda Ferrer i Busquets des del carrer President Macià fins a Abat Oliva.
Un altre lot de 200.000 euros es destinarà a treballs urgents, com la renovació del clavegueram als carrers Lluís Millet i Àngel Rosell o la instal·lació d’un embornal al camí del Palau. Uns 200.000 euros es destinaran a l’arranjament de 132 passos de vianants, 50.000 euros a la reparació de la senyalització vertical, 100.000 euros a la reparació de voreres, 150.000 a senyalització horitzontal i camins escolars, i 100.000 per a mobiliari urbà i jocs infantils.