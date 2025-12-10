Detingut un jove a Tàrrega per dos robatoris violents a menors
En un dels assalts va amenaçar tres adolescents amb una navalla
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat diumenge a Tàrrega un jove de 19 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació. Segons ha explicat la policia catalana, la detenció és el resultat d'una investigació que va començar arran d'un assalt comès al carrer del Carme de la capital de l'Urgell. Va ser el dissabte cap a la 01.00 hores, quan el jove va amenaçar amb una navalla a tres menors d'edat i li va robar la cartera a un d'ells.
Les gestions d’investigació, amb la col·laboració de la Policia Local de Tàrrega, van permetre als Mossos identificar el presumpte autor del robatori, que va ser localitzat i detingut, pels volts de les 20.55 hores del diumenge dia 7, al carrer Segle XX de Tàrrega.
Es dona la circumstància que la tarda del mateix dia 7 es va recuperar en un local de restauració ubicat al carrer Sant Pelegrí de Tàrrega un patinet elèctric que constava com a sostret el passat 26 de novembre a Anglesola. En aquest cas un individu, que els investigadors van identificar com l'home detingut poc abans, va sostreure un patinet elèctric a un menor i, dies després, el va deixar com a penyora per pagar una consumició en el local de restauració on va ser recuperat. El detingut, amb antecedents, va passar aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.