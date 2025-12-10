ESQUÍ
FGC tanca el telecadira Jet Cim de Port Ainé al detectar-hi una avaria
Tècnics d’FGC van detectar ahir una avaria al telecadira Jet Cim de l’estació d’esquí de Port Ainé, per la qual cosa l’empresa pública va decidir tancar-lo temporalment per motius de seguretat. El remuntador, considerat el principal de l’estació, connecta la zona de l’Hotel amb el cim del Pic de l’Orri. Segons fonts d’FGC, els equips tècnics estan avaluant la incidència per determinar l’abast de l’avaria i reparar-la tan aviat com sigui possible. L’objectiu, subratllen, és garantir les màximes condicions de seguretat abans de reobrir el servei.
La companyia va assegurar que els usuaris del complex hivernal no es veuran afectats de forma significativa, ja que es mantindrà operatiu el telecadira Pic de l’Orri. Aquest s’utilitza quan el Jet Cim no està operatiu. És de tres places i parteix des del mateix punt que el Jet Cim, encara que el seu recorregut acaba una mica més avall. La capacitat de transport és d’uns 1.600 esquiadors per hora, amb un temps de viatge aproximat de 13,6 minuts, en què travessa un desnivell de 389 metres.
Per la seua part, el telecadira Jet Cim, l’únic desembragable de l’estació, compta amb cadires de sis places i arriba fins al cim del Pic de l’Orri després de superar un desnivell de 455 metres en tot just 7,2 minuts. Té una capacitat de transport d’uns 2.900 esquiadors per hora.