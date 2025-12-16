TRANSPORTS
El Govern central crea un títol únic de transport públic de 30 a 60 euros
Entrarà en vigor la segona quinzena de gener i serà compatible amb el sistema tarifari català. Madrid anuncia una pròrroga dels abonaments per al 2026
El transport públic estatal tindrà per primera vegada un títol únic que servirà per als trens de mitjana distància i rodalies, així com els autobusos estatals, però no valdrà per a l’alta velocitat. Aquest bitllet ja va ser anunciat a començaments d’any per entrar en vigor el 2026, però faltava posar-li preu i data definitiva. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que serà la segona quinzena de gener i costarà 60 euros al mes, que es rebaixaran a 30 per als menors de 26 anys. En paral·lel, Sánchez va anunciar també que els descomptes en el transport públic continuaran vigents durant tot el 2026.
Actualment, els abonaments mensuals de transport urbà i interurbà que depenen de l’Estat i els bons de 10 viatges tenen un 40% de descompte (70% per a joves) en mitjana distància i el 50% per als Avant, així com un 50% en autobusos estatals (amb origen o final en dos comunitats diferents).
A Catalunya, aquest nou sistema “conviurà” amb els sistemes integrats de les ATM, segons el departament de Territori. La Generalitat està treballant perquè el nou abonament sigui “compatible” amb el sistema català durant el segon semestre de l’any, de manera que permeti accedir als trens o busos amb la T-Mobilitat o qualsevol altre títol vàlid. Quan entri en vigor el títol únic, es podrà utilitzar complementàriament el sistema tarifari integrat.
Sindicats del sector consultats sobre l’anunci de Sánchez van assenyalar que “caldrà llegir la lletra petita del decret” que s’aprovarà previsiblement el dimarts 23.
El portaveu de CCOO, Alberto Puivecino, va assenyalar que “probablement el bitllet únic a 60 euros serà beneficiós per als que facin trajectes llargs, però per als curts podria penalitzar”. L’usuari, tanmateix, podrà escollir el que li sigui més econòmic. El president espanyol va calcular el nombre de beneficiaris en dos milions de viatgers.
A Catalunya, el bo recurrent gratuït va quedar en desús i només va ser substituït a Barcelona per una tarifa reduïda en rodalies de Barcelona per 20 euros al mes.
A Lleida, la tarifa de l’ATM té una bonificació de fins al 70% per exemple entre Lleida i Cervera, van assenyalar fonts sindicals.
El Govern central espera que autonomies i ajuntaments se sumin al projecte per incloure també els metros, tramvies i autobusos urbans de la seua competència.