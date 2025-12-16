Govern i Comuns acorden mantenir les bonificacions al transport públic el 2026
La rebaixa de preus serà "compatible" amb l'abonament anunciat per Sánchez
El Govern i els Comuns han acordat mantenir les actuals bonificacions al transport públic durant l'any 2026. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, en una roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de reunir-se amb la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Amb aquest acord, el preu de la T-Jove i de la T-Usual continuarà bonificat al 50% en totes les zones de Catalunya. Albiach ha apuntat que "en principi" Generalitat i Estat assumiran la bonificació en un 30% i en un 20%, respectivament, com fins ara. Paral·lelament, la dirigent dels Comuns ha assegurat que la rebaixa serà "compatible" amb l'abonament anunciat el dilluns per Pedro Sánchez.
Les darreres setmanes Govern i Comuns ja havien mantingut converses sobre les tarifes del transport públic per tal que es mantinguessin les bonificacions que existien fins ara i no hi hagués un encariment dels preus a partir de l'1 de gener, però havien acabat sense acord.
Albiach ha anunciat el pacte després de reunir-se amb Paneque al Palau de la Generalitat i ha celebrat la "bona notícia". "Ho hem aconseguit; feia setmanes que insistíem que no es podia apujar els preus i advertint que si es carregaven les bonificacions no calia que ens truquessin per telèfon. Avui us puc dir que a partir de l'1 de gener es mantindran les bonificacions als abonaments durant tot el 2026", ha exposat.
Segons la dirigent dels Comuns, el fet de mantenir la rebaixa suposa "un estalvi molt important" per a les famílies i ha dit que no podien "carregar-se" les bonificacions en un moment en què el cost de la vida "ofega milers de llars". De fet, ha afirmat que aquest acord és "un triomf dels treballadors" i ho ha qualificat de "qüestió de justícia".
Abonament anunciat per Sánchez
Justament aquest dilluns Sánchez va anunciar un abonament únic de transport vàlid a tot l'Estat i que costarà 60 euros mensuals, 30 per als menors de 26 anys. Albiach ha apuntat que com que aquest abonament afecta Regionals i Mitja Distància, "en principi serà plenament compatible" amb la bonificació pactada amb el Govern. La rebaixa acordada amb Paneque afecta els abonaments de metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia i Rodalies.
Futura negociació de pressupostos
Mantenir la bonificació al preu del transport públic durant el 2026 ha estat una de les exigències del grup d'Albiach per poder negociar uns futurs pressupostos.
En ser preguntada per si el fet de desencallar aquesta qüestió acosta una negociació dels comptes, la presidenta del grup parlamentari ha recordat que les bonificacions al transport no eren l'única condició. Així, ha apuntat que continuen exigint al Govern que apliqui sancions per l'incompliment de la normativa en habitatge, tal com recull el règim sancionador que van pactar amb l'executiu.
A banda, ha explicat que estan esperant que el Govern els convoqui a una reunió per informar-los de l'estat del compliment dels acords del tercer suplement de crèdit i ha lamentat que encara no tenen una data per a la trobada.