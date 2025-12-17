URBANISME
De jardí privat a carrer: Alguaire obre per ordre judicial un carrer previst el 1972
Previst el 1972, van condemnar el consistori per tolerar que un veí se l’apropiés
L’ajuntament d’Alguaire ha començat aquesta setmana els treballs per obrir el vial que comunica l’avinguda Ramon Espinet amb el carrer Molí en execució de la sentència que el va condemnar a fer una obra que portava com a mínim des del 1972 pendent i la inexecució de la qual va provocar un conflicte entre veïns, com va avançar SEGRE el novembre de l’any passat. L’amo d’una de les cases per on havia de passar el vial es va fer en aquest espai un jardí de 202 metres quadrats amb arbres, gespa i elements esportius.
La sentència dictada pel jutjat Contenciós Administratiu de Lleida ha obligat el consistori a “adoptar les mesures necessàries per a l’efectiva obertura i execució del vial que porta 40 anys projectat”, cosa que inclou l’“expropiació” i “posterior urbanització” del “pati carrer”.
“Existeix una problemàtica entre dos finques i l’ús d’un espai projectat com a vial, que deriva directament d’una mala gestió municipal,” assenyala l’informe del pèrit judicial en la sentència.
El cas es remunta al 1972, quan l’ajuntament va obligar un propietari a incloure “una franja lliure de dotze metres d’ample per configurar l’esmentat carrer o viària” en la segregació d’una finca.
Tanmateix, el carrer no va arribar a ser urbanitzat, per molt que l’ajuntament arribés a atorgar als veïns d’un dels seus extrems dos llicències d’obres per a habitatges amb “obertures d’accés, sortints i finestres sobre l’esmentat carrer en projecte”, en la qual fins i tot hi ha voreres però no portes principals.
La “inactivitat” de l’ajuntament va generar aquest conflicte veïnal i un dels afectats va portar el cas als tribunals. Representat per l’advocat Enric Rubio, el jutjat Contenciós Administratiu li va donar la raó determinant que es tracta d’un terreny urbà no consolidat d’ús no residencial i obliga el consistori a fer el carrer.
L’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaumet, va explicar que el vial obert quedarà com a part d’un eix major entre els dos carrers (Ramon Espinet i Molí). El primer edil va assenyalar que els antics propietaris del terreny, a qui el jutjat va denegar la raó, han col·laborat prèviament en la neteja del solar per permetre els treballs que s’hi porten a terme.