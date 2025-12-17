INSTITUCIONS
La Diputació reduirà el temps per tramitar ajuts
Implanta aquest mandat la figura de gestor d’expedients. Segons Talarn, s’ha rebaixat la interinitat del 40% al 10%
La Diputació treballa per incorporar aquest mandat, que finalitza el maig del 2027, la figura del gestor d’expedients per intentar reduir els temps de tramitació a tres o quatre mesos. Així ho van explicar ahir el president, Joan Talarn (ERC), i el vicepresident primer, Agustí Jiménez (PSC), en el tradicional encontre amb els mitjans de comunicació abans de Nadal.
Van reconèixer que els temps burocràtics actuals són confusos, encara que no van concretar-ne la durada, i van reiterar que un dels propòsits de l’equip de govern és la simplificació administrativa. El gestor d’expedients ha de gestionar el recorregut de tràmits com ajuts, subvencions o projectes d’obres. Aquesta figura no només està pensada per a la corporació provincial, sinó també per ajudar els ajuntaments a agilitzar l’administració local.
D’altra banda, Talarn va incidir en l’esforç que s’ha fet en l’estabilització del personal i va dir que la taxa d’interinitat de la plantilla s’ha retallat del 40% a l’inici del mandat fins al 10% actual. “Som una de les institucions amb menys interins”, va indicar.
Va afegir que aquest divendres 19 s’incorporen 64 treballadors a la plantilla. També va celebrar l’anunci de Junts que aprovarà els pressupostos de l’equip de govern (ERC, PSC, UA i APL) en el ple de demà. El PP va confirmar que votarà en contra pel baix índex d’execució pressupostària.