INFRAESTRUCTURES
Alguaire comença a cobrar impost d’obres a l’aeroport després d’anys d’exempció total
Per construccions al recinte aeroportuari que no són imprescindibles per al trànsit aeri. Acord entre l’ajuntament, que va formular la proposta, i l’empresa pública Aeroports de Catalunya
L’ajuntament d’Alguaire ha començat a cobrar impostos per obres a l’aeroport, després d’anys en què es va considerar totalment exempt de pagar aquest gravamen. Des de l’inici de la seua construcció el 2007, se li va aplicar l’exempció prevista en la legislació estatal per a infraestructures públiques declarades d’interès general, i es va estendre també a altres edificacions que es van fer posteriorment dins del recinte aeroportuari. Això ha canviat en part, en virtut d’un acord entre el consistori i Aeroports de Catalunya, l’empresa pública de la Generalitat propietària de l’aeroport.
L’equip de govern municipal, liderat per l’agrupació d’electors Horitzó 31, va plantejar l’any 2024 a Aeroports una interpretació diferent de la normativa estatal: només les construccions necessàries per a l’activitat aeroportuària s’haurien de considerar exemptes de l’impost d’obres, mentre que altres de vinculades a l’aeroport, però que no fossin imprescindibles per al seu funcionament, sí que l’haurien de pagar. L’empresa pública de la Generalitat va sotmetre aquesta proposta a l’examen dels seus serveis jurídics i va acabar acceptant-la, segons va explicar el consistori.
Des d’aleshores, l’ajuntament ha aplicat aquest gravamen a obres executades al llarg d’aquest any i en exercicis immediatament anteriors. Entre aquests es troba la residència per a estudiants inaugurades el mes de setembre passat, construïda per Aeroports i arrendada a l’acadèmia de pilots lituana BAA Training.
El consistori calcula que ha ingressat fins ara almenys 70.000 euros en concepte d’impost d’obres a l’aeroport lleidatà. No és una xifra gaire elevada, però té possibilitats de créixer durant els propers anys: el sòl edificable al recinte aeroportuari està pràcticament esgotat i la Generalitat preveu ampliar-lo en un centenar d’hectàrees més per donar cabuda a noves activitats vinculades al sector aeroespacial.
Així mateix, prepara un nou pla director per reforçar el gir de l’aeroport cap al sector industrial i de formació (vegeu el desglossament).
Impost de béns immobles
Als nous ingressos per l’impost d’obres s’afegeix el que rep l’ajuntament pel de béns immobles de característiques especials (BICES). L’any passat va ascendir a 245.851 euros, segons els últims comptes anuals publicats per Aeroports de Catalunya.
El pla en tramitació davant d’Urbanisme s’haurà de sotmetre ara a informació pública i a un nou tràmit d’aprovació provisional. Es tracta d’una solució temporal per pal·liar la falta de sòl edificable al recinte aeroportuari d’Alguaire, a l’espera que la Generalitat elabori un nou pla director que reforci el gir de l’aeroport cap a activitats industrials i de formació.
També acull iniciatives d’investigació i desenvolupament de tecnologies per al sector aeronàutic.
Cent hectàrees industrials més i un nou pla per ampliar-les
La comissió d’Urbanisme de Lleida ha donat aquest mes de desembre l’aprovació inicial al pla urbanístic que preveu habilitar un centenar d’hectàrees més per a usos industrials dins de l’actual recinte aeroportuari. Aeroports de Catalunya el promou per donar cabuda a noves empreses i activitats vinculades al sector aeroespacial, en un moment en què el sòl disponible per a aquesta finalitat està ja pràcticament esgotat.