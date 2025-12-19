Museu vivent dels antics oficis
La Marinada estrena demà la 39 edició del pessebre. Visitable durant 9 dies, amb 250 figurants i realitat virtual
Sant Guim de la Plana es prepara per viure la 39 edició del tradicional Pessebre dels Oficis Perduts. La representació obrirà la temporada demà i podrà visitar-se durant nou dies fins a l’11 de gener, amb dos funcions diàries a les 18.30 i a les 19.00 hores. Organitzat per l’associació cultural La Marinada, el pessebre escenifica unes quaranta escenes que recreen antics oficis de la comarca amb la participació d’uns 250 figurants.
Es tracta d’una activitat intergeneracional que uneix veïns de totes les edats d’aquest petit municipi de tot just 80 habitants. El president de La Marinada, Jaume Oliva, destaca que el muntatge manté “l’essència de sempre i el mateix recorregut” per carrers i cases del nucli antic. Com a novetat, explica que aquest any hi haurà menys animals, a causa de les restriccions que fins fa poc limitaven la presència d’animals vius. “La normativa s’ha suavitzat, però les escenes ja estaven muntades”, comenta.
Té com a particularitat que reprodueix antics oficis de la Segarra. Entre aquests figuren el de ferrer, el de carreter, el d’herbolari o el de fabricant de canyes, entre molts d’altres. Només una de les escenes és bíblica, el naixement de Jesús, mentre que la resta mostren les tasques quotidianes que antigament es realitzaven a la zona.
Així mateix, Oliva subratlla que el pessebre “és molt més que una representació nadalenca: és un autèntic museu vivent, on els joves poden aprendre com treballaven els seus avantpassats i els grans reviuen oficis i formes de vida del passat”.
Recorregut virtual
Les entrades es poden adquirir principalment per internet, encara que també n’hi haurà algunes de disponibles de manera física. A més, es manté l’opció del recorregut virtual amb ulleres de realitat virtual, accessible des del local social, pensat especialment per a persones amb mobilitat reduïda, ja que l’itinerari real transcorre per espais de difícil accés, com cellers, cases i escales antigues.