El pla de Lleida doblaria la població en 17 anys amb el flux migratori actual
La demarcació de Lleida duplicarà el padró en 17 anys si manté el seu creixement demogràfic, basat en un potent flux migratori d’arribada que compensa amb escreix les pèrdues vegetatives de la població autòctona. “Lleida té un creixement del 4,31% des del 2021”, explica el professor de Geografia de la UdL Joan Ganau.
Les xifres d’aquest quadrienni apunten, amb les fórmules que s’utilitzen en demografia, que el cens es duplicaria en 16,91 anys (16 anys, 10 mesos i 29 dies). En aquells quatre anys, l’augment net d’habitants per migracions amb l’exterior ha estat de 24.638 persones. En aquell període, i segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), el nombre de residents a Lleida nascuts en territori de l’Estat espanyol es va reduir en 5.400 persones.
Això dona un saldo de 18.968 habitants, un 4,31% sobre la població inicial del període (439.727). “Més del 4% dels habitants porta menys d’un lustre aquí, ha arribat en els últims quatre anys”, anota Ganau, que crida l’atenció sobre un altre fet estadístic: “Des de la pandèmia, la població d’origen estranger de Lleida ha passat del 20% al 25%.” “El procés s’està desenvolupant amb rapidesa en una província amb una població molt envellida com és la de Lleida”, adverteix el geògraf.
La demarcació presenta un índex d’envelliment de més del 130%, la qual cosa indica que els habitants de més de 65 anys sumen un terç més que els de fins a 16, i això té conseqüències biològiques: 3.173 naixements per 4.221 morts, amb un retrocés vegetatiu de més de mil persones en un any que l’arribada de migrants joves no és capaç de revertir. La taxa de nous residents s’eleva al 8,2%, un de cada dotze, si als nascuts en altres països se’ls sumen els 13.204 residents que tenien fins a quatre anys a començaments del 2025.