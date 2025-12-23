Mequinensa estrena deu rutes de turisme tecnològic amb ‘geocaching’
L’ajuntament instal·la punts de GPS que vertebren itineraris d’història, cultura i paisatge
Mequinensa ha irromput en el turisme tecnològic amb la instal·lació de deu geocerques que vertebren deu rutes de geocaching, una app de telefonia basada en el joc de la recerca del tresor que té milions d’usuaris, entorn de la història, la cultura i el paisatge de la localitat.
L’experiència, per a la qual és necessari disposar al mòbil d’un compte de geocaching.com, es basa en l’ús de coordenades de GPS (geolocalització per satèl·lit) que porten a recórrer les rutes seguint pistes que permeten localitzar els caches o geocerques.
“Una vegada elegit el cache a l’aplicació, n’hi ha prou amb seguir les pistes que aporta l’aplicació fins a arribar al punt en el qual està amagat el contenidor a l’interior, on a dins es troba el logbook, el llibre de registre on s’ha d’anotar el nom de l’usuari i la data”, expliquen fonts de l’ajuntament. Aquest logbook s’ha de deixar on es troba per permetre que altres usuaris puguin participar-hi.
Un cache gira al voltant de la memòria de la Mequinensa mil·lenària i inclou els museus, el Poble Vell i el castell; una altra se centra en el traçat urbà del poble originari, on va nàixer l’escriptor Jesús Moncada, i una altra més té com a eix el Camí de sirga, el camí de la ribera des de la qual les cavalleries arrossegaven els llauts (barcasses) que navegaven entre la vila i el Mediterrani i que va inspirar l’obra mestra del novel·lista.
La quarta ruta rememora la batalla dels auts, un dels enfrontaments més acarnissats de la batalla de l’Ebre durant la Guerra Civil, i té com a repte localitzar, i després obrir, una caixa de fusta de munició.
La proposta reserva un itinerari per a la part alta de Monegre, que ofereix àmplies vistes de la vall, un altre per a la confluència del Segre i el Cinca amb l’Ebre i el seu dens bosc de ribera, un més per al sirulo, el peix invasor que s’ha convertit en un símbol de Mequinensa i en un atractiu del lloc de projecció internacional, i un altre per a La capital de la pesca, on espècies com la carpa i el lluç de riu atreuen pescadors de tot Europa.
Les paraules del riu són l’eix d’un altre dels itineraris, en aquest cas centrat en la connexió entre el paisatge i la literatura, i tanca la llista El carbó de Mequinensa, una geocerca educativa centrada en la geologia en el qual, a diferència de la resta, no es tracta de trobar un logbook sinó d’observar la conca minera, aprendre amb els continguts que ofereix l’app i respondre a preguntes sobre el terreny.
“El projecte arranca amb una xarxa de deu geocerques, que s’anirà ampliant, repartides per punts estratègics del terme i seleccionades pel seu interès paisatgístic, cultural o històric”, afegeixen les mateixes fonts.
L’ajuntament ha apostat per la geocerca per diversificar l’oferta turística, desestacionalitzar-la, atreure nous perfils de visitants i guanyar espai en plataformes digitals.