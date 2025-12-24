La plaça de vianants vora el nou Casal, a punt
Instal·len pilones mòbils que només permetran l’accés dels vehicles dels veïns. Mesura per millorar la seguretat
El Poal ha transformat l’entorn del Casal municipal en un espai més continu i pensat per a l’ús veïnal, amb una actuació que ha permès pavimentar la terrassa de l’equipament i “cosir” la plaça del Casal amb la plaça Catalunya, creant una gran superfície a un mateix nivell. L’alcaldessa, Estela Lleonart, explica que l’objectiu era “pacificar el trànsit” i evitar situacions de risc, especialment quan hi ha famílies i nens a la zona.
La intervenció incorpora pilones mòbils per limitar el pas de vehicles. Tot i que inicialment es va plantejar baixar les pilones els caps de setmana i mantenir-les aixecades entre setmana, el consistori ha optat per deixar-les sempre aixecades per impedir el trànsit i reforçar la seguretat. Els veïns disposaran de comandaments per accedir als seus habitatges, però la plaça quedarà tancada al trànsit de forma permanent, segons va detallar Lleonart. L’obra ha suposat una inversió total de 376.000 euros, dels quals un 90 per cent els va finançar la Generalitat.
En paral·lel, l’ajuntament ha executat treballs al passeig de l’Estació per millorar la xarxa d’aigua potable. Lleonart va assenyalar que es va aprofitar una reorientació d’una actuació prevista inicialment per a una altra finalitat, després de detectar-se nombroses fuites. La solució adoptada ha estat substituir un tram complet de canonada antiga per una nova conducció de PVC.