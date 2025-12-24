TRENS
El robatori de cable paralitza els trens de la línia de la costa durant mig matí
El robatori de cable de coure de la línia de tren de Lleida a Barcelona per la costa (R-14 i R-15) va causar des de la matinada de dilluns a dimarts i durant part del matí d’ahir una incidència en la infraestructura de la línia ferroviària que va obligar a interrompre la circulació dels trens i a traslladar els viatgers amb autocar entre l’estació de les Borges Blanques i la de la Plana Picamoixons.
La incidència es va detectar poc abans de la una de la matinada, tot i que només va afectar la circulació de trens durant el matí, ja que a la nit no hi ha trajectes en aquest tram.
La interrupció va afectar les línies R13 i R14, de Lleida a Barcelona per Valls i Reus, respectivament.
Fonts de l’administrador d’infraestructures ferroviàries (Adif) van assenyalar que la incidència es va resoldre prop de les 10 del matí, per la qual cosa va afectar quatre trajectes, dos per sentit. Cap a les 11 es va recuperar el primer dels trajectes següents amb normalitat.
Aquesta incidència es produeix 24 hores després que una avaria en un tren a Cervera deixés tirades desenes de persones durant més d’una hora a l’estació de la Segarra. La setmana passada, a més, una incidència en un tren de mercaderies va deixar sense tensió la línia de Manresa i la de la costa.