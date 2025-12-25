Dotze milions d’euros de pressupost amb inversió en l’abocador comarcal
El consell aprova els comptes per al 2026
El consell comarcal de la Segarra va aprovar la setmana passada el pressuposat per al 2026, que ascendeix a 9,6 milions d’euros i que, sumat al de l’Empresa Pública d’Aigües de la Segarra, arriba als 12 milions. Segons el seu president, Ramon Augé, es tracta del pressupost “més elevat de la història” de l’ens comarcal i suposa un increment del 10% respecte a l’exercici actual.
Entre les principals inversions hi figura l’ampliació de l’abocador comarcal, amb una dotació de 376.000 euros per millorar l’equipament amb vida útil fins al 2030. L’àrea de residus concentra un total de 3,2 milions d’euros i inclou també una partida de 60.000 euros destinada a millorar la gestió de les diferents àrees de la deixalleria de Cervera.
El pressupost contempla altres actuacions destacades, com la senyalització del Memorial Democràtic en espais com el camp d’aviació de l’Aranyó i els nuclis de Concabella i el Canós, una nova fase de millores a la seu del consell comarcal i la instal·lació de plaques solars a Ratera per a l’autoconsum de la planta potabilitzadora.
El 38 per cent del pressupost es destina a despeses corrents, entre les quals destaca l’àrea d’educació, amb 1,4 milions d’euros per a transport i menjador escolar.
La principal novetat és la reducció de les aportacions que fan els ajuntaments de la comarca a l’ens, la qual cosa permetrà als municipis disposar d’un marge econòmic més gran per a les seues pròpies actuacions. Així mateix, es destinaran dos milions d’euros a serveis d’arquitectura, enginyeria, secretaria-intervenció i protecció civil per als consistoris.