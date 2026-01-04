SEGRE

Canvien la senyalització i la imatge del polígon Campllong de Balaguer

La Paeria de Balaguer ha completat la primera fase de renovació de la senyalització i la imatge corporativa del polígon industrial Campllong, als afores de la capital. D’aquesta manera, l’actuació ha consistit en la substitució del cartell d’entrada al polígon, així com del plafó amb el directori d’empreses, que s’ha actualitzat amb una imatge gràfica renovada que identifica el polígon Campllong, segons informa Ràdio Balaguer.

