PALLARS SOBIRÀ
Llavorsí ha acabat les obres per duplicar la capacitat del dipòsit per assegurar l’aigua potable a l’estiu
L’ajuntament de Llavorsí ha finalitzat les obres de remodelació d’un dels dipòsits d’aigua municipal, que ha duplicat la capacitat per millorar l’emmagatzemament de cara als mesos de més consum, que sol coincidir amb els de l’estiu.
L’actuació, amb una inversió de 95.000 euros, ha comptat amb una subvenció del pla de Salut de la Diputació. El dipòsit, que anteriorment podia emmagatzemar uns 100.000 litres d’aigua, ha passat a una capacitat total de 200.000 litres després de les millores.
Els treballs han consistit a elevar en dos metres l’antic dipòsit i reforçar el sistema d’impermeabilització per garantir la durabilitat i el correcte aprofitament del recurs hídric.
L’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, va destacar que aquesta ampliació permetrà afrontar amb més garanties els períodes de màxima afluència turística i les puntes de consum pròpies de l’estiu. “D’aquesta manera, el municipi guanya capacitat d’emmagatzemament i assegurem el subministrament als veïns i visitants”, va afirmar el primer edil.
El projecte s’emmarca en les mesures de prevenció i salut pública que impulsa la Diputació, orientades a millorar la qualitat de vida i els serveis essencials dels municipis de muntanya.