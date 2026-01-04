ECOLOGIA
La pressió dels caçadors sobre les senglars reproductores fa créixer els ramats
Superen els 50 quilos de pes i suposen dos terços de les femelles que cauen en les batudes. La seua desaparició intensifica la procreació entre els animals més joves al desregular la jerarquia dels grups. El Pla de Caça inclou la mesura per atreure’ls i evitar accidents de trànsit i danys agrícoles
El constant increment de la població de senglars s’està veient impulsada per un sorprenent factor potenciador: la selecció de les peces que s’abaten en les caceres, entre les quals abunden les femelles de més pes i edat que actuen com a matriarques del grup. Caçar-les afavoreix l’augment de la cabanya al desbaratar així les jerarquies del grup.
Resulta paradoxal que el principal remei previst per frenar la superpoblació per les administracions i alguns actors del món rural tingui l’efecte contrari. I més quan, malgrat la seua aparença sorprenent, es tracta d’un mecanisme descrit pels biòlegs.
“La matriarca mana i controla el procés de reproducció del grup. Morta aquesta, la resta de femelles reproductores entren en zel com a mecanisme de supervivència i la productivitat de senglars creix exponencialment”, assenyala Fapas (Fons per a la Protecció dels Animals Salvatges). “Tendim a abatre l’exemplar més gran”, i això “està produint un efecte rejovenidor en les poblacions”, indica Adecana (Associació de Defensa de la Caça de Navarra). Les “femelles madures, de quatre o cinc anys, exerceixen un efecte inhibidor de la reproducció de les joves”, però si desapareixen, afegeix l’entitat, “totes les juvenils es reprodueixen de forma desordenada. Al final, la població creix massa”.
Els informes del departament d’Agricultura de la Generalitat mostren un equilibri entre mascles i femelles abatuts (per meitats entre els 67.209 de Catalunya, 14.000 a Lleida, del 2024) però amb una clara preferència dels caçadors per les reproductores de més envergadura al segon grup: dos terços de les senglars caçades superen els 50 quilos (més de 4.500 a Ponent) i tot just un 10 per cent no tenia capacitat reproductora. Així mateix, l’augment del percentatge respecte a uns anys enrere apunta a una tendència a l’alça.
Aquest factor, no obstant, se suma als dos principals que afavoreixen l’assentament i el creixement de qualsevol espècie en un medi: la disponibilitat d’aliment, amb gairebé 19.000 hectàrees de panís i més de 44.000 de fruiters a Lleida segons l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), i l’absència de depredadors al concentrar-se els escassos grans carnívors al Pirineu.
A aquests tres factors se’ls afegeix la freqüència més gran d’un segon zel a la primavera. “En la majoria de les poblacions es registra un període de zel principal a la tardor”, encara que “en moltes localitats es produeixen també parts en altres èpoques de l’any”, assenyala la fitxa del ministeri per a la Transició Ecològica sobre aquesta espècie.
El Pla de Caça d’aquest any prohibeix alimentar “sota cap concepte” els senglars a les àrees privades de caça tancades, “ni per atreure’ls, ni en el cas de la prevenció de danys, ni per incrementar-ne el número o millorar el seu estat físic”. Tanmateix, sí que és possible fer-ho “excepcionalment” i amb permís de la Generalitat o dels responsables de les reserves de caça “per raons de danys a l’agricultura o la ramaderia, de prevenció d’accidents de trànsit o de control poblacional i de risc per a les persones i els seus béns”. En aquests casos, i per “atreure els exemplars a capturar al punt de cacera”, se’ls pot donar fins a 10 quilos de panís, fruita o pa al dia en cada punt d’esquer, que ha d’estar a més de 200 metres d’una carretera o camí.
El període oficial de caça del senglar va del 7 de setembre del 2025 al 29 de març del 2026, encara que té excepcions: quan en una zona “es produeixi o es pugui produir (...) una abundància d’individus d’una espècie cinegètica (...) que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides, la caça o sigui un risc sanitari”, la Generalitat podrà “autoritzar excepcionalment la captura” en qualsevol època de l’any. Al juliol i a l’agost, la caça del senglar se supedita que “produeixi danys a l’agricultura”. En el període hàbil pot caçar-se tots els dies a qualsevol vedat tret dels d’aprofitament comú de més de 200 hectàrees, on es redueix als dijous, dissabtes i diumenges.