Utilitzar aliment com a esquer, una mesura excepcional en el control de senglars
El Pla de Caça inclou la mesura per atreure’ls i evitar accidents de trànsit i danys agrícoles
El Pla de Caça d’aquest any prohibeix alimentar “sota cap concepte” els senglars a les àrees privades de caça tancades, “ni per atreure’ls, ni en el cas de la prevenció de danys, ni per incrementar-ne el número o millorar el seu estat físic”.
Tanmateix, sí que és possible fer-ho “excepcionalment” i amb permís de la Generalitat o dels responsables de les reserves de caça “per raons de danys a l’agricultura o la ramaderia, de prevenció d’accidents de trànsit o de control poblacional i de risc per a les persones i els seus béns”.
En aquests casos, i per “atreure els exemplars a capturar al punt de cacera”, se’ls pot donar fins a 10 quilos de panís, fruita o pa al dia en cada punt d’esquer, que ha d’estar a més de 200 metres d’una carretera o camí.
El període oficial de caça del senglar va del 7 de setembre del 2025 al 29 de març del 2026, encara que té excepcions: quan en una zona “es produeixi o es pugui produir (...) una abundància d’individus d’una espècie cinegètica (...) que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides, la caça o sigui un risc sanitari”, la Generalitat podrà “autoritzar excepcionalment la captura” en qualsevol època de l’any.
Al juliol i a l’agost, la caça del senglar se supedita que “produeixi danys a l’agricultura”. En el període hàbil pot caçar-se tots els dies a qualsevol vedat tret dels d’aprofitament comú de més de 200 hectàrees, on es redueix als dijous, dissabtes i diumenges.
EDUARDO BAYONA