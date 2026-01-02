Tiren una gossa des d’una furgoneta i troben dos cadells en un contenidor: "estem farts de la inconsciència humana"
Dos nenes van veure com tiraven l'animal, van apuntar la matrícula del vehicle i van avisar un adult
La protectora Amigos Peludos del Bajo Cinca de Seròs va acollir dimarts a la nit una gossa que havia estat abandonada al tirar-la des d’una furgoneta a la Granja d’Escarp. Segons va informar a través de les seues xarxes socials, dos nenes van veure com tiraven la gossa i van apuntar la matrícula del vehicle. Després van avisar un adult, que va portar a l’animal, d’uns 6 anys i de tot just quilo i mig de pes, fins a la protectora.
La gossa estava molt desnodrida, sense gairebé forces per caminar, i una voluntària es va fer càrrec de l’acollida. Un dia abans, l’entitat ja s’havia fet càrrec d’un cadell que havien abandonat dins d’una bossa amb una manta a la zona del riu de Fraga. Després de ferne difusió a les xarxes socials, al cap de poques hores ja havia trobat una família de Lleida que es va emportar al gos a casa.
Per la seua part, la protectora Amics dels Animals del Segrià va anunciar a les xarxes que havien trobat dos cadells abandonats en un contenidor. “Podrien haver mort sense que ningú els veiés abans. Estem farts de la inconsciència humana, rebutjant éssers vius sense mirar enrere”, va denunciar l’entitat. Buscaven casa d’acollida per als petits.