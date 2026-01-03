MOBILITAT
FGC prova de nit a la línia de Manresa els nous trens que rellevaran els de Renfe
L’operadora de la Generalitat haurà de substituir l’estatal aquest mateix any a l’RL3 i l’RL4. Els combois circulen en hores sense trànsit ferroviari com a part del procediment per homologar-los
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha començat a provar a les nits els quatre nous trens que farà servir per rellevar aquest mateix any Renfe a la línia de Manresa, que inclou l’RL3 entre Lleida i Cervera i l’RL4 entre la capital del Segrià i Terrassa.
Els combois, construïts per la firma suïssa Stadler, circulen durant les hores sense trànsit ferroviari entre Lleida i la capital del Bages amb un cartell en el qual pot llegir-se “vehicle en proves”. Ho fan com a part del procés d’homologació, que exigeix que el nou material rodador recorri diverses vegades sense viatgers el trajecte que farà una vegada entri en servei. A això s’haurà d’afegir un període de formació específica per als maquinistes que conduiran els nous trens en aquesta línia.
La data exacta per fer efectiu aquest any el relleu de Renfe està encara per determinar. L’entrada en servei dels nous trens, la construcció dels quals es va adjudicar l’any 2021 per 63 milions d’euros, permetrà a Ferrocarrils de la Generalitat assumir la plena gestió de l’RL3 i l’RL4 a càrrec de la seua filial FGC Rail. Així, es convertirà en l’operadora del trànsit de viatgers de la línia de Manresa, encara que les vies, la catenària que subministra electricitat als trens i la resta de la infraestructura seguiran sent de titularitat estatal i continuaran sota la gestió de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). Aquesta suposa la principal diferència respecte a la línia Lleida-la Pobla de Segur, en la qual la pràctica totalitat de la infraestructura va ser transferida de l’Estat a la Generalitat.