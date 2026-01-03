Mapa de balises V16 activades: un aplicatiu en temps real revela ubicacions
Una plataforma web, que accedeix a les dades de la Direcció General de Trànsit, permet consultar la localització dels dispositius actius a Espanya, oferint una visió pública de la xarxa viària
Des de l’1 de gener de 2026, la balisa V16 ja és d’ús obligatori a Espanya, un dispositiu dissenyat per senyalitzar emergències a la carretera. Aquest sistema no només emet un senyal lluminós, sinó que també transmet la geolocalització del vehicle directament a la Direcció General de Trànsit (DGT). Recentment, ha sorgit una plataforma web d’accés públic, mapabalizasv16.es, que permet visualitzar en temps real la ubicació de les balises V16 activades a tot el territori. Aquest portal recopila les dades directament de la font oficial de la DGT, oferint una perspectiva inèdita sobre la gestió d’incidents a la xarxa viària.
Les balises V16 són dispositius de senyalització d’emergència dissenyats per ser col·locats en la part superior d’un vehicle en situacions d’avaria o accident. Les seues versions més avançades i connectades no només emeten una llum d’advertència, sinó que també envien la posició exacta de l’automòbil als sistemes de la DGT. La particularitat d’aquest nou mapa rau que fa visible aquesta informació de manera oberta, la qual cosa significa que qualsevol persona pot consultar on s’ha activat una balisa en un moment donat, oferint una perspectiva pública sobre els incidents a les carreteres espanyoles.
Fes clic a la imatge per consultar el mapa
Aquest mapa interactiu mostra la posició aproximada dels dispositius V16 que es troben actius en un moment donat. L’existència d’aquesta eina evidencia l’accessibilitat de la informació generada per les balises, transcendint els sistemes interns de gestió de trànsit de les autoritats. La plataforma opera de forma automàtica, actualitzant-se constantment a mesura que es registren noves activacions d’aquests dispositius d’emergència a la xarxa viària.