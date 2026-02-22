Deu propietaris inscriuen els seus pisos a la borsa d’habitatge
L’ajuntament bonificarà el 50% del rebut de l’IBI i mantindrà la iniciativa
L’ajuntament del Pont de Suert bonificarà el 50% del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles a deu propietaris de pisos que han decidit inscriure els seus vivendas a la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social de l’Alta Ribagorça, aprofitant així una iniciativa que el consistori va aprovar a finals de l’any passat amb l’objectiu de fomentar que els habitatges desocupats al municipi passin a formar part de l’oferta pública de lloguer.
L’alcaldessa, Iolanda Ferran, va valorar positivament el resultat de la mesura, “tenint en compte que gairebé la meitat dels pisos que hi ha a la borsa d’habitatge comarcal són del Pont de Suert”, i va assegurar que el consistori no es planteja retirar-la. No obstant, Ferran va admetre que encara hi continua havent unes 140 habitatges buits o infrautilitzats a la capital de la comarca. La primera edil, a més, va afegir que l’ajuntament ha aprovat totes les sol·licituds presentades.
Val a recordar, a més, que el Pont de Suert està inscrit des del 2024 al registre estatal de municipis on hi ha limitat el preu del lloguer, al ser considerada zona tensionada. Això suposa que el lloguer dels contractes nous no pot superar el preu de l’últim contracte vigent en els últims cinc anys actualitzat amb l’IPC, i que en el cas que l’amo sigui titular de 10 pisos, el lloguer no pot ser superior a l’índex de referència.
Per la seua part, el president del consell comarcal, Albert Palacín, va explicar que la borsa ja gestiona 26 habitatges, i va recordar que és un instrument que ofereix mediació entre propietaris i inquilins, s’ocupa de la formalització i seguiment dels contractes de lloguer, ofereix “seguretat jurídica” per als propietaris i els informa “dels ajuts disponibles per reformar els immobles”.
D’altra banda, a la Vall de Boí es va celebrar ahir una jornada sobre la mobilització d’habitatges per donar a conèixer iniciatives i eines per afavorir l’accés a l’habitatge assequible al municipi i a la comarca.