La Riuada del Congre amplia el seu recorregut
Balaguer celebrarà el carnaval els dies 14 i 15 de febrer
Balaguer celebrarà el Carnestoltes del Congre els dies 14 i 15 de febrer amb novetats en els recorreguts i concursos. L’alcaldessa, Lorena González, juntament amb les edils Anna Profitós i Sandra Madueño i tècnics de Joventut, van detallar el programa d’actes, que combina tradició i diversió per a tots els públics.
La festa començarà el dissabte 14 de febrer amb una degustació gratuïta d’olla de congre a la plaça del Pou. L’elaborarà l’Associació Dona Rural, entitat que manté viva aquesta tradició gastronòmica de Balaguer.
A la tarda tindrà lloc la Riuada del Congre, que aquest any començarà a les 17.00 hores, i ampliarà el recorregut des de la plaça del Mercadal fins al pavelló Molí de l’Esquerrà. Allà se celebrarà el ball de disfresses i el tradicional concurs, que incorpora una nova categoria per a les comparses. A la nit, el pavelló acollirà el Sarau del Congre, amb les actuacions de Código 13, Jet Lag i els DJ Felipe Ye i Luara Bearka. Diumenge serà el torn de la Matinal del Congre, amb una gran rua de carrosses i comparses, animació infantil a la plaça Mercadal i el repartiment final dels premis.