La CHE qualifica de “relativament bona” la reserva hídrica i de neu de Lleida
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) considera “relativament bona” la combinació de les reserves embassades als tres principals rius de Lleida, Segre, Pallaresa i Ribagorçana, i les de neu acumulades a les seues capçaleres, encara que el primer d’aquests rius es troba formalment en situació de sequera meteorològica des del 31 de desembre.
“La tardor va ser realment seca”, va explicar Rogelio Galván, tècnic de Planificació Hidrològica de l’organisme de conca, i després les tempestes atlàntiques Francis i Goretti “van afectar principalment la zona oriental del Pirineu”, on es van produir importants descàrregues de neu que, tret de sorpresa, haurien d’elevar el cabal dels rius, que ha estat escàs els últims mesos especialment en el Segre.
Aquest riu acumula en aquestes dates fins a 126 hm3 d’aigua en forma de neu i 379 d’embassats, la Pallaresa en suma 130 i 290 i la Ribagorçana, 44 i 743, segons les dades de la mateixa CHE. “La situació pot qualificar-se de relativament bona”, va assenyalar en aquest sentit Galván, ja que “hi ha un nivell de reserves superior al de l’any passat” a començaments de gener a les tres principals conques lleidatanes.