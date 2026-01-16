Constituïda formalment l’empresa mixta de Rodalies, que no promet “resultats immediats” però sí millores en el futur
El consell d’administració celebra la seua primera reunió amb Paneque i Playà al capdavant
La consellera Sílvia Paneque i el president de Renfe, Álvaro Fernández, han formalitzat aquest divendres la constitució de l’empresa mixta de Rodalies davant d’un notari, un acte que es va anunciar el dilluns quan l’organisme es va presentar públicament de la mà del president Salvador Illa i el ministre Óscar Puente. A l’acte, Paneque ha dit que la companyia no donarà “resultats immediats”, però que aspira a millorar el servei en el futur. “El que avui presentem no és només un eslògan, no és una voluntat fàcil, ni un anunci de resultats immediats”, ha afirmat. Un cop anomenats els consellers i el conseller delegat, que serà el director de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playa, s’ha celebrat la primera reunió del consell d’administració. “Avui posem les bases en l'àmbit de la governança perquè el servei de Rodalies funcioni millor al futur”, ha assegurat la consellera, que ha signat com a presidenta de la nova empresa com a titular del departament de Territori.
A parer seu, el traspàs suposa “un canvi profund” i “estructural” en la governança i en la gestió perquè permet augmentar “la capacitat de decisió sobre rodalies des de Catalunya”. “Això no canvia d'un dia per l'altre, no es resol d'un dia per l'altre. Són problemes que s'han anat acumulant al llarg dels anys”, ha apuntat.
Així mateix, Paneque ha dit que avui se celebri la primera sessió del consell d'administració “no és casual”, sinó “una declaració d'intencions”. “Comencem a treballar des d'avui mateix”, ha reivindicat, alhora que ha dit que l’empresa té “un mandat clar”, el de millorar el servei.
Com queda el consell?
Els quatre membres que formaran part del consell d’administració per part de la Generalitat són el comissionat pel Traspàs de Rodalies, Pere Macias; l’exdiputat d’ERC i exsecretari de Mobilitat, Marc Sanglas, i l’exadjunta a la presidència de Infraestructures.cat, Teresa Torres. En aquest llistat també hi és Òscar Playà, que l’encarregat de “pilotar” el consell. Segons el Govern, Playà té “llarga experiència” en la gestió equips grans i pressupostos, pel que han pensat que era la persona més adequada. És enginyer i va començar el seu recorregut a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el 2025, per després ser nomenat director de la xarxa de metro el juliol de 2021.
Per la seva part, Renfe Viajeros ha proposat la directora general econòmica de Renfe, Marta Torralvo; el director general de Renfe Viajeros, Miguel Ángel Vicente, i el director general de Renfe Enginyeria, Luis Manuel. També hi ha Raquel González, en representació dels agents sindicals.
Decisions estratègiques
L'empresa mixta s'encarregarà d'operar els serveis de rodalies i regionals i està participada en un 50,1% per Renfe i un 49,9% per la Generalitat, tot i que els seus estatuts preveuen explícitament que el Govern pugui ampliar la seva participació. Pel que fa als acords que hagi de prendre aquesta empresa, les decisions estratègiques, com ara les inversions o la designació del conseller delegat, necessitaran el suport de 3/4 del consell, mentre que la resta de decisions es prendran per majoria absoluta. En aquest context, ambdues parts esperen arribar a acords consensuats.
La primera línia que gestionarà serà l'R1
Els primers reptes de Rodalies de Catalunya estaran vinculats al traspàs de la línia R1, la primera que gestionarà. Segons el Govern, aquesta qüestió està “molt avançada” perquè l’inventari dels béns i els contractes ja està fet, pel que la nova empresa espera rebre’l abans d’un mes. Un cop fet això, Rodalies de Catalunya haurà d’aconseguir les llicències de seguretat, trobar el marc legal i gestionar la part econòmica del traspàs, unes qüestions que s’estan “negociant”. Tot i aquest calendari, Rodalies de Catalunya no començarà a operar la línia fins al 2027.