Dalmau veu Mercosur com a oportunitat de "diversificar mercats" i advoca per clàusules espill
El conseller ha inaugurat la Fira de l’Oli d’Oliva de Les Borges Blanques
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defensat que l’acord de la Unió Europea (UE) amb Mercosur pot ser una oportunitat per "diversificar mercats" davant de la política aranzelària dels Estats Units, i ha advocat per l’existència de clàusules espill i per garantir els estàndards de qualitat dels productes que entrin a la Unió.
En declaracions als mitjans aquest divendres a Les Borges Blanques, on ha inaugurat la Fira de l’Oli d’Oliva de la localitat, ha afirmat que els aranzels suposen una amenaça per al sector primari català, que és un sector exportador, pel que creu que l’acord comercial pot ser una "oportunitat" per obrir-se a nous mercats. "El Govern ha estat molt ferm: serem al costat del sector ramader, agrícola i pesquer de Catalunya, defensant evidentment les clàusules espill i la qualitat dels productes que entren a Catalunya, però també hem d’entendre'l com una oportunitat per a una economia que és exportadora", ha sostingut.
Oli d’oliva català
Respecte al sector de l’oli d’oliva, ha destacat el "treball molt rellevant de promoció de l’oli d’oliva" i de les seues 5 denominacions d’origen per part del Govern, i ha citat la fira que ha inaugurat aquest divendres, així com els Premis Nacionals de l’Oli, o les activitats de promoció en la Plaça Catalunya de Barcelona.
Ha sostingut que és una forma de reivindicar "un producte de qualitat, una forma de viure i entendre el país" i la cohesió territorial de Catalunya, a més d’una manera de recolzar al sector agrícola, en un moment que ha definit de rellevant per reptes com la modernització de les explotacions i dels sistemes de regadiu.