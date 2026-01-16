El Pla de Barris serà “un abans i un després”
El ple aprova acceptar la subvenció de la Generalitat. Inclou una trentena d’actuacions i invertir 12,5 milions
El ple de l’ajuntament de Solsona va aprovar ahir per unanimitat acceptar la subvenció de 8,6 milions d’euros rebuda en la primera convocatòria del Pla de Barris impulsat per la Generalitat, que suposarà la inversió de 12,5 milions d’euros al nucli antic i l’entorn immediat entre aquest any i el 2030.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, va aprofitar la sessió extraordinària per reiterar la satisfacció que suposa per al govern municipal (ERC-ApS-CUP) que Solsona sigui una de les 20 poblacions seleccionades, i va afirmar que aquesta injecció de diners “representarà un abans i un després per a la ciutat”.
La primera edil va recordar els tres grans eixos del programa, que inclou una trentena d’accions classificades en transformacions físiques, com la construcció d’una passarel·la paral·lela al pont d’entrada a la ciutat, la millora de la plaça Major i la rehabilitació de Cal Manel i de Cal Metge Solé, a més de diferents línies d’ajuda a la rehabilitació d’habitatge, amb una dotació de 4,5 milions d’euros.
En l’àmbit de la transició ecològica es preveu la creació d’una comunitat energètica, la millora de l’entorn del riu Negre i de la plaça de les Moreres, el condicionament del passatge Guitart i de l’entorn del teatre, així com de la part baixa del Camp del Serra.
En l’eix sociocomunitari destaca un programa de suport a l’empresa i al relleu de negocis i la mobilització de locals buits per al comerç local.