SUCCESSOS
Les famílies dels agents rurals assassinats a Aspa reclamen 777.473 € a la Generalitat
El TSJC s’ha de pronunciar sobre una presumpta vulneració de la indemnitat per falta de protecció
Les famílies dels dos agents rurals assassinats fa 9 anys per un caçador sense llicència a Aspa continuen a l’espera que la justícia es pronunciï sobre la seua reclamació patrimonial contra la Generalitat. Consideren que l’administració va tenir responsabilitat en el tràgic succés al no comptar en aquell moment els rurals amb els mitjans de protecció que tenen des del doble assassinat. Així ho va explicar ahir l’advocat de les famílies, Pau Simarro, qui va recordar que el Tribunal Suprem encara s’ha de pronunciar sobre el recurs que van presentar contra el rebuig del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la seua demanda de responsabilitat patrimonial, que va dictar el 2024. Alhora, també esperen que el TSJC es pronunciï sobre una altra reclamació de vulneració del dret a la indemnitat dels treballadors. En ambdós casos, l’advocat de les famílies defensa que “els agents rurals van anar al seu lloc de treball i es van deixar la vida perquè no comptaven amb els mitjans de seguretat necessaris”. Simarro va afegir que “si haguessin tingut aquestes mesures de protecció, aquests fets no haurien passat”. Va argumentar que des del doble assassinat d’Aspa, les inspeccions de caça es fan amb armilles antibales i en patrulles de tres rurals, amb un d’ells armat amb una escopeta. “Anaven amb les mans a la butxaca, està clar que era una absoluta temeritat i que hi havia una falta flagrant de mitjans”, va destacar.
L’Audiència de Lleida va condemnar a 45 anys de presó Ismael Rodríguez Clemente, el caçador de 31 anys que va assassinar a trets Xavier Ribes i David Iglesias al vedat de caça d’Aspa el 21 de gener del 2017. El tribunal li va imposar 22 anys per cada assassinat i un per tinença il·lícita d’armes. També va fixar en 1.077.473 euros la responsabilitat civil pels danys causats a les famílies. Part de la indemnització, 300.000 euros, va ser assumida per la companyia d’assegurances del condemnat. La resta, 777.473 euros, va ser reclamada a la Generalitat al considerar que era responsable per no haver dotat els agents dels mitjans de protecció necessaris.
La comissió jurídica assessora de la Generalitat va rebutjar la reclamació patrimonial i les famílies van presentar un recurs al TSJC, que també va desestimar la petició a l’assenyalar que no hi ha “nexe causal” entre el delicte i la responsabilitat de l’administració. En laprimera interlocutòria va determinar que els assassinats no s’haurien evitat si haguessin tingut més mesures de seguretat. Ara s’haurà de pronunciar sobre la segona reclamació de les famílies.
Homenatge a Mas de Melons quan es compleixen 9 anys del doble crim
La reserva de Mas de Melons va acollir ahir un homenatge als dos agents rurals assassinats a Aspa quan es van complir 9 anys de la tragèdia. Hi van ser presents familiars i companys de les víctimes, així com representants d’institucions. Després d’unes paraules de record, van dipositar flors als peus de l’escultura que recorda el Xavier i el David a la reserva natural. “El seu compromís amb el servei públic i la protecció de la naturalesa perdura en la memòria del cos. Mai no us oblidarem, companys”, van escriure els Agents Rurals al seu compte de X. També van tenir paraules els companys de l’Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya, CCOO i d’altres agrupacions forestals d’altres comunitats. Van destacar que “van ser assassinats en acte de servei mentre defensaven el medi natural de Catalunya”.