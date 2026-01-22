TEMPORAL
La pluja provoca esllavissades,caiguda d’arbres i danya camins
Cadenes obligatòries ahir al port de la Bonaigua i en l’accés a Beret
El temporal va tornar a deixar ahir incidències a les carreteres de Lleida, amb despreniments de pedres, arbres caiguts i camins afectats. Malgrat les complicacions inicials, al migdia el trànsit va quedar normalitzat al port de la Bonaigua i en l’accés al Pla de Beret, on al matí va ser obligatori l’ús de cadenes. Pel que fa als despreniments, es van registrar a la carretera de Vernet a Pont d’Alentorn, a Artesa de Segre, on els bombers van precintar la zona més pròxima al pendent per risc per als vehicles, mentre el consistori avalua els danys. A Ponts, la caiguda d’arbres i roques va afectar vies del Tossal i la Força, a més dels camins de Torreblanca i Sant Pere. També van caure pedres a la calçada a l’L-241 a Guimerà, i a l’LP-703 a Cervià de les Garrigues. A Mollerussa van retirar un pi que es va esfondrar sobre la tanca del col·legi Siloé, mentre que a Agramunt es va tallar el camí de Serrallonga pel mal estat del terreny. Les pluges van provocar petits lliscaments a Aitona, on van tallar el carrer Pare Palau, i a Guixers, on es va tallar la carretera de Puig d’Aguilar a l’Espluga per pedres. A Gerb, va quedar tancat el camí de la Torre dels Frares per l’enfonsament parcial del terreny, i a Sant Llorenç de Montgai va obligar a tancar la ruta cicloturística. A la carretera LV-9047 fins a Camarasa es va retirar una gran pedra. El temporal va fer créixer la reserva de neu a les conques del Segre, Garona, Valira i les dos Nogueres. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre estima que podria arribar als 700 hectòmetres cúbics la setmana que ve, un 40 per cent més que la mitjana de l’últim lustre.
La pluja deixa fins a 178 litres a Boí i 93 a Tarroja
Les precipitacions han deixat registres acumulats des de divendres passat de fins a 178,7 litres a Boí (Alta Ribagorça), més de 174 a Espot (Sobirà) i 108 al Montsec (Pallars Jussà), mentre que a Tarroja de Segarra es van acumular 93,6 litres durant el cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya un altre front podria arribar a partir d’aquesta mateixa tarda, amb nevades per sobre dels 1.600 metres.